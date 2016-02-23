غروس يطالب مشجعي أهلي جدة بدعم الفريق

أكد السويسري كريستيان غروس المدير الفني لفريق أهلي جدة أن يسعى جاهدا لقيادة فريقه نحو تحقيق الانتصار على ضيفه ناساف كارشي الاوزبكي الأربعاء في مستهل مشوار الفريقين في المجموعة الرابعة للبطولة.

وأشار إلى أن الفوز من شأنه أن يعطي دفعة معنوية قوية للاعبين تحفزهم على مواصلة المشوار في المجموعة بشكل قوي وخطف بطاقة التأهل للدور الثاني.

وطالب غروس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بالجوهرة المشعة بجدة، جماهير الفريق بالدعم والمساندة للفريق على مدار شوطي اللقاء.

وأضاف غروس أن فريقه سبق له مواجهة ناساف مرتين الموسم الماضي في نفس البطولة، لافتا إلى أن الفريق الأوزبكي يملك عناصر جيدة ومن المنتظر أن تكون المباراة قوية على الجانب البدني.

واختتم غروس تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الفوز في جميع مباريات الفريق على ملعبه وتحقيق النتائج الإيجابية خارج ملعبه، وقال: "سنحاول الفوز في جميع المباريات التي على أرضنا، ونحتاج للفوز كثيراً، بدعم الجماهير".

