قادري ينتقد جدولة الدوري قبل مواجهة التعاون

شدد التونسي جلال مدرب الخليج على حرص فريقه على عمل ردة فعل إيجابية عندما يحل ضيفاً على فريق التعاون، وذلك لتعويض خسارتي الشباب وهجر، مشيراً إلى أنهم يدركون صعوبة المباراة لاسيما أن التعاون يعتبر من أفضل فرق الدوري.

وانتقد قادري جدولة الدوري حيث إنها ترهق الفرق خصوصا التي لاتملك دكة بدلاء مميزين، مشيراً إلى أن التعاون في هذه الجولة يملك أفضلية الراحة حيث ارتاح لاعبوه بعد لقاء الهلال قبل 11 يوما بعكس الخليج الذي لم يتمتع بالراحة نظراً لضيق الوقت حيث لم يفصل بين مباراتي هجر والتعاون سوى 5 أيام مضافاً لها فترة السفر إلى القصيم.

وأبدى المدرب التونسي ارتياحه بعودة صمام الأمان المدافع الكاميروني أمينو بوبا بعد الإيقاف، مشيراً إلى أنه يمثل قيمة كبيرة للفريق سواء من الناحية الفنية أو حتى المعنوية.

وفي الختام قلل قادري من أنه قادر على تجاوز هذه العثرة بتكاتف الجميع وقال: "بالتأكيد أن مستويات فرق الدوري تطور في الدور الثاني، خصوصا فرق المؤخرة بدليل النتائج والمفاجآت التي باتت تحققها، ويأتي ذلك للانتدابات التي قامت بها هذه الأندية حيث وصل البعض إلى 6 -7 لاعبين ما بين أجانب ومحليين".