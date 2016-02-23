كيف بدأ أهلي جدة في مشاركاته الآسيوية السابقة؟

بدأ أهلي جدة 5 بطولات آسيوية بتحقيق الفوز، فيما خسر 4 مباريات افتتاحية له، وصل في إحداها إلى نهائي دوري الأبطال 2012، وهي أفضل نتيجة تحققت له خلال مشاركاته بالبطولة القارية.

وفي نسخة 1985، استهل الأهلي مسيرته بالفوز على تيجا الإندونيسي بهدف نظيف، وواصل حتى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام دايو الكوري الجنوبي، وبعد 14 عاماً من ذلك التاريخ شارك في بطولة أبطال الكؤوس وفي مباراته الأولى تجاوز الجيش السوري بهدف الكولومبي ريكاردو الكاتو وبعد بلوغه نصف النهائي قرر الاعتذار عن المشاركة.

وخرج أهلي جدة في 2004 على يد نظيره أهلي دبي، بعدما خسر أولى مبارياته على أرض الأخير 3-2 في ربع النهائي، أما في دوري أبطال آسيا 2005 فسجل تيسير الجاسم وماجد أبو يابس هدفين في شباك الزوراء ليحقق الفوز في المباراة الأولى، لكن شينزين الصيني أقصاه من ربع النهائي.

وفي مشاركات أهلي جدة ببطولة دوري أبطال آسيا 2008، 2010 و 2012، بدأ مبارياته بخسائر حيث هزمه السد القطري في الأولى 2-1 ليغادر من دور المجموعات، وكذلك فعل الاستقلال الإيراني في دور المجموعات الذي ودعه الأهلي، وخسر من لخويا في أولى مبارياته لكنه واصل الطريق حتى بلوغ النهائي الذي سقط فيه أمام أولسان هيونداي بنتيجة 3-0.

وحقق الأهلي الفوز على الغرافة القطري 2-0 بأهداف مصطفى بصاص وفيكتور سيموس في أولى مبارياته بنسخة 2013، لكنه ودع البطولة من ربع النهائي أمام سيئول الكوري الجنوبي، أما في النسخة السابقة فتغلب على القادسية الكويتي بهدفي السومة ومصطفى بصاص لكنه غادر البطولة من ثمن النهائي على يد نفط طهران.

