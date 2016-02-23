"الانضباط" تغرم رؤساء الهلال والأهلي والاتحاد ونجران

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي رؤساء أندية الهلال والأهلي والاتحاد ونجران ونائب رئيس الأهلي بـ50 ألف ريال لكل واحد منهم، بسبب الإساءة الإعلامية للجنة الحكام الرئيسية، فيما كانت عقوبة إبراهيم البلوي، بسبب الإساءة للحكم محمد الهويش في قرارات قابلة للاستئناف.

وقالت اللجنة في خبر صحافي نشر على صفحة اتحاد القدم في "تويتر": لجنة الانضباط تغرم مساعد الزويهري رئيس إدارة النادي الأهلي بـ50 ألف ريال، وتغرم نائبه عبدالله بترجي بذات القيمة" وأتبعت: غرمت اللجنة رئيس نجران هذيل آل شرمة 50 ألف ريال، والأمير نواف بن سعد رئيس الهلال بنفس القيمة وإبراهيم البلوي رئيس الاتحاد 50 ألف ريال، بسبب إساءة إعلامية للحكم محمد الهويش".