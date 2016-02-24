الشباب والتعاون يواجهان الفتح والخليج بحثاً عن آسيا

يسعى الشباب إلى مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، حينما يستضيف الفتح على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في افتتاح المرحلة 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين، في حين يبحث التعاون عن الاقتراب من فرق الصدارة حينما يواجه ضيفه الخليج.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد يسعى الشباب إلى مواصلة انتصاراته والتمسك بأمل الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى، حينما يستضيف الفتح.

ونجح الشباب في النهوض مجدداً في دوري جميل بعد سلسلة من النتائج الهزيلة في القسم الأول بقيادة مدربه الأوروغوياني المقال ألفارو غوتيريز الذي تلقى خمس خسائر وفاز في خمس وتعادل في ثلاث.

وتغير حال الشباب بعد استلام التونسي فتحي الجبال الدفة الفنية بالفريق في القسم الثاني، وبعد التعاقد مع المهاجم الجزائري محمد بن يطو والبرازيلي فارياس بعدما حقق 4 انتصارات متتالية على حساب الرائد وهجر والخليج ونجران، ليحتل المركز الخامس برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن التعاون الرابع.

وفي المقابل يبحث الفتح عن تعزيز مركزه في الدوري بعد تحقيقه لفوز ثمين على الرائد 1-صفر عقب خسارته في المرحلة التي سبقتها من غريمه التقليدي هجر 1-صفر.

ويحتل الفتح المركز السادس برصيد 24 نقطة في المركز السادس وبفارق نقطة عن النصر السابع.

التعاون والخليج

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى التعاون لتحقيق ثلاث نقاط ستقربه من فرق الصدارة، حينما يستضيف الخليج.

وحقق التعاون فوزاً تاريخياً وثميناً على ضيفه الهلال المتصدر 1-صفر في المرحلة السابقة، ليقلص الفارق معه إلى 6 نقاط قبل انتهاء الدوري بتسع مراحل.

ويأمل التعاون في أن يواصل الفريق مستوياته المميزة على الأقل يحصل على مركز يؤهله إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه لاسيما أن الشباب الخامس يبتعد عنه فقط بأربع نقاط.

وفي المقابل يسعى الخليج إلى استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها الفريق منذ آخر فوز له والذي كان في المرحلة العاشرة على الفيصلي 2-1 في حين أنه خسر لقاءين وتعادل في خمس مباريات في آخر سبع لقاءات له ليحتل المركز التاسع برصيد 20 نقطة.