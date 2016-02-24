الهلال يفرط بالفوز ويكتفي بالتعادل أمام باختاكور

فرط الهلال في ثلاث نقاط ثمينة من الأراضي الأوزبكية بعد تعادله أمام مضيفه باختاكور 2-2 في المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.



وشهد الشوط الأوزل أفضلية للهلال من ناحية السيطرة الميدانية في حين كانت الخطورة أكثر من فريق باختاكور الذي أهدر هدفين في الربع ساعة الأخيرة.



وحاول الهلال الوصول إلى مرمى باختاكور في النصف ساعة الأولى إلا أنه فشل بسبب اعتماد الخصم على اللعب بطريقة دفاعية أوقفت المحاولات الزرقاء.



وعند الدقيقة 31 أنقذ حارس الهلال خالد شراحيلي فريقه من هدف محقق حينما تصدى لانفرادة مهاجم باختاكور سيرجيف ببراعة.



وقبل نهاية الشوط كاد المهاجم الخطير سيرجيف أن يفتتح التسجيل حينما انفرد بالمرمى الهلال ورواغ الحارس خالد شراحيلي وسدد الكرة لتجد اللاعب سعود كريري الذي أبعدها بصعوبة.



وفي الشوط الثاني تواصلت أفضلية باختاكور الذي اقترب كثيراً من مرمى الهلال وخاصة بتسديدة مهاجمه سيرجيف القوية التي مرت بجانب القائم الأيمن للحارس خالد شراحيلي.



وعند الدقيقة 60 نجح قائد الهلال ياسر القحطاني بخطف هدف السبق لفريقه بعدما حول عرضية زميله محمد الشلهوب بقدمه في شباك باختاكور.



وحاول باختاكور العودة ونجح عند الدقيقة 70 بتسجيل هدف التعادل بعدما استثمر خطأ حارس الهلال خالد شراحيلي في إبعاد الكرة ووضعها في الشباك.



وواصل باختاكور هجومه في حين اعتمد الهلال على الهجمات المرتدة والتي نجح من خلال احداها بخطف الهدف الثاني عن طريق المهاجم البديل يوسف السالم الذي تلقى تمريرة مميزة من البرازيلي ادواردو وسدد الكرة في الشباك.



وكثف باختاكور هجومه ونجح بتسجيل هدف التعادل بعد مرور أربع دقائق من هدف الهلال عن طريق لاعبه خشيموف الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس خالد شراحيلي.



وحصل الفريقان على أول نقطة لهما في المسابقة بانتظار المباراة الأخرى التي تقام في نفس المجموعة بين فريقي تراكتور تبريز الايراني وضيفه الجزيرة الاماراتي.

