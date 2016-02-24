فتحي الجبال: الاستعداد لمباراة الفتح لا يختلف عن البقية

أكد فتحي الجبال مدرب الشباب صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه بالفتح مساء الخميس، فيما اعترف الأورغوياني دييغو أريزميندي تفضيله للعب في خط الوسط بدلاً من التواجد في قلب الدفاع.

وقال الجبال، صانع إنجازات الفتح التاريخية، في المؤتمر الصحفي: لاعبو الشباب جاهزون لمواصلة الانتصارات التي حققوها في الجولات الماضية، واستعداداتنا لمباراة الفتح لا تختلف عن المباريات السابقة".

وفي المقابل اعتبر أريزميندي أن إلتون جوزيه صانع ألعاب الفتح هو اللاعب الأخطر في قائمة الخصم، وزاد: هو فريق صعب ولديه لاعبين مميزين، وتحديداً إلتون الذي يصنع الفارق" وأتبع: أفضل اللعب في خانة المحور، وأجيد اللاعب في قلب الدفاع، وفي كلاهما قدمت أداءً جيداً، وأنا تحت طلب المدرب في أي خانة".

