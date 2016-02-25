الشباب يواصل انتصاراته بفوز صعب على الفتح

قاد اللاعب هتان باهبري فريقه الخليج الى قلب الطاولة على مضيفه التعاون 3-2، في حين واصل الشباب مسلسل انتصاراته بعدما حقق الفوز الخامس على التوالي على حساب ضيفه الفتح 1-صفر في افتتاح المرحلة 18 من دوري جميل السعودي المحترفين.



وعلى ستاد الملك عبدالله بالقصيم فرط التعاون في فرصة تقليص الفارق أمام المتصدر الهلال الى ثلاث نقاط مؤقتا بعد تعادله أمام الخليج 2-2.



وتقدم التعاون بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق أحمد الزين "9" والسوري جهاد الحسين "17"، ونجح التعاون بتسجيل هدفي التعادل في الشوط الثاني عن طريق الكاميروني أمينا بوبا "55" وهتان باهبري "80" قبل أن يحرز باهبري هدف فوز.



وبدأت المباراة بأفضلية للتعاون الذي شن هجوما منذ البداية وكاد لاعبه أحمد الزين أن يفتتح التسجيل بعد مرور أربع دقائق حينما تلقى تمريرة من السوري جهاد الحسين الا انه فشل في وضعها في الشباك.



وعند الدقيقة 9 نجح أحمد الزين بتسجيل هدف السبق للتعاون حينما حول عرضية السوري جهاد الحسين برأسه في شباك الحارس مسلم ال فريج.

وواصل التعاون هجومه ونجح لاعبه السوري جهاد الحسين بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 17 بعدما تلقى تمريرة متقنة من عدنان فلاتة ووضع الكرة في الشباك.



وسنحت للتعاون فرصة تسجيل الهدف الثالث لمهاجمه الكاميروني ايفولو الذي تلقى تمريرة من عبدالمجيد الرويلي ليسدد الكرة وتجد الحارس مسلم ال فريج الذي أبعدها بصعوبة.



وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الخليج ونجح بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 55 عن طريق ركلة جزاء سجلها الكاميروني امينو بوبا.

وعند الدقيقة 60 أهدر لاعب التعاون أحمد الزين هدفا محققا حينما تلقى تمريرة من عدنان فلاتة خلف حارس المرمى وسدد الكرة ذهبت بعيدا عن الشباك.



وواصل الخليج الذي فرض سيطرته محاولاته ونجح لاعبه البديل هتان باهبري بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 80 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.



وكاد مهاجم التعاون ربيع سفياني أن يسجل الهدف الثالث بعدما حول عرضية البرازيلي ساندرو برأسه الا أنها ذهبت فوق المرمى.



وعند الدقيقة 90+3 نجح لاعب الخليج هتان باهبري بتسجيل هدف الفوز حينما حول تمريرة زميله حسين التركي الرأسية بكرة مقصية في شباك الحارس فايز السبيعي.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الخليج الى 23 نقطة في المركز السابع مؤقتا، وبقي التعاون على رصيده السابق 34 نقطة في المركز الرابع.



وعلى ستاد الامير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض اهدى الاوروغوياني اريسمندي لاعب الشباب فريقه ثلاث نقاط ثمينة بتسجيله هدف المباراة الوحيد في شباك الفتح ليحقق أبيض العاصمة الفوز الخامس على التوالي.



وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للشباب الذي استحوذ على الكرة طوال المباراة في حين أجاد الفتح اغلاق مناطقهم الدفاعية وهو ماتسبب بصعوبة وصول اصحاب الارض الى الشباك.



وسنحت اولى الفرص الشبابية للاعبه حسن معاذ عند الدقيقة 24 حينما تلقى كرة عرضية من البرازيلي رافينيا ووضع الكرة بجانب المرمى.



وسنحت للشباب فرصة أخرى لمهاجمه الجزائري محمد بن يطو الذي حول عرضية زميله بدر السليطين برأسه الا انها ذهبت فوق العارضة بقليل.



وفي الشوط الثاني واصل الشباب هجومه واعتمد الفتح على الهجمات المرتدة الا ان الفرص الخطيرة غابت عن كلا الفريقين.



وانتظر الشباب حتى الدقيقة 85 حينما نجح لاعبه الاوروغوياني اريسمندي في تسجيل هدف الفوز حينما حول عرضية البرازيلي رافينيا برأسه في شباك الحارس عبدالله العويشير.



وارتفع رصيد الشباب الى 33 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الرابع، وبقي الفتح على رصيده السابق 24 نقطة في المركز السادس مؤقتا.