فهد بن خالد يعود إلى أهلي جدة "بلا منصب"

أعلن الأمير فهد بن خالد، رئيس أهلي جدة السابق وعضو شرفه الحالي عن عودته إلى النادي كداعم، على عكس الأخبار التي تحدثت عن عودته كمشرف على الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال الأمير فهد بن خالد لـ"العربية.نت"، لم أبتعد عن الأهلي حتى أعود إليه من جديد، لكن النادي يحتاج إلى الالتفاف من الجميع في المرحلة الحالية والمقبلة". وأتبع: سأتواجد مع الإدارة في المباريات داخل وخارج جدة، دون أن يكون لي منصب معين كمشرف أو خلافه، بل سأكون داعماً للإدارة في هذه المرحلة المهمة من الموسم".

وأحدثت خسارة أهلي جدة من الهلال في نهائي كأس ولي العهد غضباً جماهيرياً على إدارة النادي الغربي، بعد استقالة باسم أبو داود، وقبله مروان دفتردار الذي ترك العمل بسبب ظروفه الصحية في الجولات الأولى من بداية الموسم الجاري، وبقاء موسى اللحياني وحيداً كمدير تنفيذي لإدارة كرة القدم في أخضر جدة.

وكان الأمير فهد بن خالد مشرفاً على الفريق الأول بأهلي جدة في موسم 2009 – 2010، وبعدها تولى رئاسة النادي لمدة 5 مواسم حقق خلالها كأسي الملك وكأس ولي العهد، ووصافة الدوري مرتين، ووصل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا 2012 قبل استقالته الصيف الماضي ليتولى مساعد الزويهري كرسي الرئاسة.