لجنة الانضباط تعاقب نائب رئيس التعاون

عاقبت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي، فيصل أبا الخيل، نائب رئيس التعاون، بإيقافه 3 مباريات رسمية، وتغريمه 40 ألف ريال بسبب تلفظه على منسق مباراة فريقه والفيصلي ومسك يد الأخير عقب نهاية اللقاء.

وقالت اللجنة في خبر صحفي: ثبت مخالفة نائب رئيس التعاون برفع صوته على منسق المباراة التي جمعت فريقه بالفيصلي والتلفظ عليه بلفظ مهين ومسك يده بعد نهاية المباراة، وتقرر إيقافه ثلاثة مباريات رسمية عن مرافقة فريقه وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال في قرار قابل للاستئناف.

وكانت اللجنة قد غرمت رؤساء الهلال والأهلي والاتحاد ونجران ونائب رئيس الأهلي بسبب إساءات إعلامية للجنة الحكام والحكم محمد الهويش.

