دونيس: نسعى للفوز والمحافظة على الصدارة

قال اليوناني جيورجيوس دونيس، المدير الفني لنادي الهلال، إن فريقه سيسعى للفوز أمام اتحاد جدة ليحافظ على صدارته للدوري السعودي.

ويلتقي الهلال مع ضيفه اتحاد جدة غدا السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري.

وأضاف دونيس خلال مؤتمر صحافي عقد الجمعة :"رغم أن اللاعبين استنزفوا مجهودا كبيرا في الفترة الأخيرة إلا أنهم مستعدون لمباراة الاتحاد".

وكان الهلال قد خاض نهائي كأس ولي العهد ثم سافر إلى أوزبكستان لمواجهة فريق باختاكور في دوري أبطال آسيا قبل أن يعود إلى الرياض استعدادا لمواجهة الاتحاد غدا.

وأضاف دونيس: "سأعتمد على اللاعبين الجاهزين بدنيا أمام الاتحاد، وسأبقي على بعض اللاعبين المرهقين وبالنسبة للثنائي محمد جحفلي ونواف العابد فنسبة مشاركتهما في لقاء الغد تبدو ضئيلة، وعموماً أغلب اللاعبين يستطيعون المشاركة في لقاء الغد".

وعن الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها الفريق في المباريات الماضية، قال: "الأخطاء الفردية تعاني منها الأندية السعودية عموما، والأهداف التي سجلت علينا سببها أخطاء فردية وليست تكتيكية، ونحن نعمل مع اللاعبين على أن يتعامل اللاعب مع الكرة وأن يختار القرار الصحيح في الوقت المناسب".