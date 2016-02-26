مارفيك يعلن برنامج الأخضر لمواجهتي ماليزيا والإمارات

كشف بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن البرنامج الإعدادي الخاص بالأخضر، استعداداً للمواجهتين المقبلتين أمام ماليزيا في الرابع والعشرين من مارس على استاد الملك عبدالله الدولي "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2018 و كأس آسيا 2019 ، فيما سيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة الإمارات في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وحدد فان مارفيك يوم السابع عشر من شهر مارس موعداً لتجمع اللاعبين المختارين في قائمته، للانضمام في المعسكر الذي سيقام في مدينة جدة.

من جهة أخرى واصل أعضاء الجهاز الفني للأخضر متابعة مواجهات المنافسات المحلية، إضافة للقاءات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا 2016.