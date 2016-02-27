العثمان يتقدم باستقالته ويغادر النصر

أعلن سالم العثمان، مدير الكرة بنادي النصر، استقالته من منصبه، بسبب ظروف خاصة تمثلت في مرض والدته.

وكتب سالم العثمان في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "اليوم ولظروفي الخاصة المتمثلة في مرض والدتي شفاها الله، أجد نفسي مضطراً أن أقول وداعاً مع شكر بعدد نجوم السماء لجماهير الشمس".

وأضاف: "في كل مرة أجد نفسي عاجزاً عن شكر رجال وقفوا معي ولكن اليوم أود ان أعطيهم ولو جزءا بسيطا من حقهم، منذ 2007 بدأت مشواري مع العالمي وقتها كان فيصل بن عبدالرحمن، رئيسا والوليد بن بدر نائباً له والقريني مدير الفريق وأدين لهما بالفضل الكبير، لا يمكن أن أنسى طلال الرشيد وغيره آخرون كانت لهم بصمات واضحة ومواقف إيجابية معي فلهم مني جزيل الشكر، كحيلان الأمير فيصل بن تركي، إذا كان عراب عودة النصر للبطولات فهو عرابي إداريا وكلمات الثناء لا توفيه حقه، لاعبي العالمي كنتم السلاح الأهم الذي حاربنا فيه كرويًا شكرًا على تقديركم لي بشكل خاص وثقتكم كانت دافعاً لي في كل المناسبات".