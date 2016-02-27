نجران ينتصر ويوقف أرقام الأهلي التاريخية

مني الأهلي بخسارته الأولى في دوري المحترفين السعودي منذ أكثر من عامين، بتعثره على أرضه 2-1 أمام نجران لتتوقف سلسلة من 51 مباراة بلا هزيمة في المسابقة اليوم السبت.



وتقدم البرازيلي بيسمارك فيريرا لنجران في الدقيقة 18 وأدرك منصور الحربي التعادل للأهلي في الدقيقة 41 قبل أن يسجل بيسمارك هدف الانتصار بعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني.



وهذه أول هزيمة للأهلي في الدوري بعد 51 مباراة دون هزيمة ومنذ تعثره بنتيجة 1-صفر أمام الهلال في 16 يناير2014.



وتجمد رصيد الأهلي عند 39 نقطة من 18 مباراة وبقي في المركز الثاني في الدوري ويتأخر بنقطة واحدة عن الهلال المتصدر الذي يلعب مع الاتحاد صاحب المركز الثالث اليوم السبت أيضا.



وحقق نجران فوزه الثاني في ثلاث مباريات بعدما تفوق أيضا 4-3 على النصر حامل اللقب في وقت سابق من الشهر الجاري.