غروس بعد الخسارة: نملك حظوظنا كاملة لنيل اللقب

قال السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي، إن فريقه ما زال يملك حظوظه كاملة في الفوز بلقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم رغم خسارته على ملعبه أمام نجران أمس السبت.

واشتعل الصراع على قمة المسابقة بفوز الاتحاد 1-صفر على غريمه الهلال، وتعرض الأهلي لخسارته الأولى بعد 51 مباراة بلا هزيمة في المسابقة بتعثره على أرضه 2-1 أمام نجران.

وأصبح رصيد الاتحاد 39 نقطة ليتساوى في رصيد النقاط مع الأهلي، بينما استمر الهلال على القمة، متقدما بفارق نقطة واحدة رغم أنه خسر للمرة الثانية على التوالي بعد تعثره 1-صفر أمام التعاون.

وقال غروس في مؤتمر صحافي: "رغم الحزن على الخسارة وافتقاد الفريق التركيز والتنظيم في الهجوم، إلا أننا مازلنا نمتلك حظوظنا كاملة في تحقيق لقب الدوري بعد نتائج الأمس".

وعن إشراكه للحارس عبدالله المعيوف بدلا من ياسر المسيليم قال المدرب السويسري "قررت إشراك المعيوف لأنه قدم مباراة ممتازة أمام ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا".

وفاز الأهلي على ناساف 2-1 في افتتاح مبارياته بالمجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا الأربعاء الماضي في جدة.

وسيلتقي الأهلي مع المنافس ذاته الأربعاء المقبل خارج ملعبه في الجولة الثانية من المجموعة قبل أن يستضيف الشباب في الدوري السعودي ضمن المرحلة19 يوم الأحد المقبل.