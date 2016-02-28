لجنة المنشطات تسدل الستار على قضية نور وتوقفه 4 أعوام

أسدلت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الستار على قضية محمد نور بعد ثبوت وجود مادة محظورة في عينته، وأوقفته 4 أعوام بسبب انتهاك الأنظمة في قرار قابل للاستئناف خلال 3 أسابيع.

وقالت اللجنة في بيان صحفي: أتاحت اللجنة للاعب فتح العينة (ب) والتي ظهرت نتائجها مشابهة للعينة (أ)، وقامت بعقد جلسة استماع للاعب لعرض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات، وأخذ أقوال اللاعب، وبناء عليه فقد تقرر إيقاف محمد نور لاعب الاتحاد 4 سنوات منذ تاريخ لجنة جلسة الاستماع (28 فبراير 2016) .

وبحسب بيان اللجنة فإنه يمكن للرياضي العودة للمشاركة للتدريبات قبل شهرين من نهاية تاريخ إيقافه، وتم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي والدولي بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لتنفيذها.

وكان محمد نور قد خضع لفحص عقب نهاية مباراة فريقه أمام الفتح مطلع نوفمبر الماضي.