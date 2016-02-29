اتحاد جدة: كيف يترأس طبيب عظام جلسة استماع نور؟

أبدى اتحاد جدة في بيان صحفي أصدره مساء الأحد، استغرابه من سوء معاملة محمد نور، وعدم تقدير خدمته، وترؤس أحمد صالح بن ناصر لجلسة الاستماع التي عقدت للاعب وانتهت بالحكم عليه بالإيقاف 4 مواسم.

وقال مجلس إدارة الاتحاد: يستغرب مجلس إدارة النادي ما تعرض له اللاعب اليوم خلال جلسة الاستماع من سوء معاملة لم تقدر خدمته الطويلة مع المنتخبات الوطنية بجميع فئاتها وإنجازاته على مدار 20 عاما ولم يتم تمكينه من تحقيق دفوعه بالشكل اللائم والإطلاع على مذكرات الدفاع بشكل مفصل وهو ما يخالف ما ورد ببيان لجنة الرقابة على المنشطات.

وزاد: كما أن ترؤس الدكتور أحمد صالح بن ناصر وهو طبيب عظام أمر يثير الاستغراب والدهشة نظراً لغياب الاختصاص في قضايا مصيرية تتطلب تخصصاً علمياً مناسباً.

وأشار النادي الغربي في بيانه إلى أنه لم يتلق أي إشعار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات يفيد بإيقاف نور، وزاد: سبق للجنة إصدار بيان قبل إعلامنا بقرار الإيقاف المؤقت، مما يدل على تخبطات اللجنة.

وختم اتحاد جدة بيانه قائلاً: يخشى المجلس أن يكون اللاعب دفع ضريبة استخدامه لحقه بفتح العينة (ب) والتي كشفت عن أحداث وقعت داخل المختبر في لوزان أحرج اللجنة أمام الوسط الرياضي.

