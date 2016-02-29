النصر في مهمة صعبة والاتحاد مرشح لتجاوز لوكوموتيف

سيكون النصر السعودي في مهمة صعبة، حينما يحل ضيفاً على بونيودكور الأوزبكي في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، في حين سيخوض مواطنه اتحاد جدة اختباراً سهلاً حينما يستضيف لوكوموتيف الأوزبكي، على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي طشقند يسعى النصر إلى استعادة توازنه، والعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات الغائبة عن الفريق هذا الموسم، حينما يواجه بونيودكور في مهمة ستكون صعبة لأصفر العاصمة.

ويأمل الاسباني راؤول كانيدا، الذي يخوض مباراته الثانية مع النصر الى اعادة بطل الدوري السعودي في النسختين الماضيتين الى مساره الصحيح، عقب الهزة الفنية التي تعرض لها هذا الموسم.

ويعيش النصر أوضاعاً فنية غير مستقرة هذا الموسم، بعكس الموسمين الماضيين، إذ قاد الفريق ثلاث مدربين فبعد أن بدأ بالاوروغوياني خورخي داسيلفا الذي أقيل بعد الخروج من كأس ولي العهد على يد الشباب، تعاقد مع الايطالي فابيو كانافارو الذي أقيل عقب النتائج السلبية التي قدمها مع الفريق وكان آخرها الخسارة من نجران في المرحلة 16 من دوري جميل، قررت الادارة اعادة الاسباني كانيدا الذي قاد الفريق مطلع الموسم وأقيل بعد المرحلة التاسعة وهو متصدر للدوري، إلا أنه بدأ مشواره مع الفريق بتعادل مخيب أمام الوحدة 1-1 الجمعة الماضي.

وفلت النصر من خسارة محققة الثلاثاء الماضي من أمام بونيودكور في المرحلة الأولى، بعد أن تأخر 3-1 قبل نهاية المباراة بعشر دقائق الا أن أصفر العاصمة نجح بتسجيل هدفين ليحقق نقطة ثمينة.

ومن المتوقع أن يعود لتشكيلة النصر الحارس حسين شيعان بديلاً لعبدالله العنزي، الذي ارتكب أخطاءً فادحة في مباراة الذهاب، بالاضافة الى حسين عبدالغني والبولندي أدريان والبحريني محمد حسين وخالد الغامدي الذين أراحهم كانيدا في مباراة الوحدة الجمعة الماضي.

وفي نفس المجموعة يسعى لخويا القطري إلى العودة من طهران بنتيجة إيجابية من أمام ذوب اهان الايراني.

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وخسر لخويا القطري من أمام ذوب آهان على أرضه في مرحلة الذهاب الاسبوع الماضي 1-صفر في الدوحة.

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة سيكون الاتحاد مرشحاً للفوز على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد فوزه على الهلال المتصدر 1-صفر السبت الماضي في دوري جميل السعودي للمحترفين، ليقلص الفارق معه إلى نقطة وحيدة قبل النهاية بـ8 مراحل.

ويعيش الاتحاد أوضاعاً فنية مميزة مع مدربه الروماني بيتوركا الذي نجح خلال فترة وجيزة في اعادة الفريق الى وضعه الطبيعي إذ اصبح قريباً من متصدر الدوري ويبتعد عنه بفارق نقطة.

وفرط الاتحاد بثلاث نقاط في متناول يده بعدما كان متقدما 2-1 قبل النهاية بدقيقة إلا أن الفريق الاوزبكي نجح بتسجيل هدف التعادل مستغلاً هفوة فادحة من الحارس عساف القرني.

وسيدخل بيتوركا اللقاء بكامل لاعبيه بعد ان استعاد مدافعه ياسين حمزة الذي غاب الشهر الماضي بسبب الاصابة، الا أن ابدى جاهزيته بعد أن شارك في العشر دقائق الأخيرة في الكلاسيكو أمام الهلال السبت الماضي.

ويتصدر سابهان الايراني الترتيب برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على ضيفه النصر الاماراتي 2-صفر الاسبوع الماضي.