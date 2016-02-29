كانيدا: النصر ليس بحاجة إلى الوقت لتحقيق الانسجام

أكد الإسباني راؤول كانيدا مدرب النصر أن فريقه ليس بحاجة إلى بعض الوقت للانسجام بين المدرب واللاعبين كونهم عملوا مع بعضهم سابقاً قبل إقالته من تدريب الأصفر أواخر 2014.

وقال كانيدا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بونيودكور: سنقابل فريقاً قوياً ويملك عناصر ماهرة، لكني أثق بلاعبي فريقي وقدرتهم على تحقيق الفوز. وأتبع: لن أواجه أي صعوبات بتطبيق خططي الفنية مع لاعبي النصر، كوني واللاعبين نعرف بعضنا جيداً ولا نحتاج للوقت لنحقق الانسجام، روح العائلة الواحدة هي ما تسود بين لاعبي الفريق ويجمعون على رغبتهم إعادة الفريق إلى الانتصارات.

وحول بعض اللاعبين الغائبين عن القائمة الأساسية: بعض اللاعبين يحتاجون إلى الوقت للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق.



