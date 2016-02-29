ومضات من (نور)

يصعب اختزال مسيرة مظفرة كمسيرة محمد نور لاعب الاتحاد والنصر والأخضر، امتدت 20 عاماً شهدت رفعه 22 بطولة محلية وخليجياً وعربياً وقارياً، وبجميع الألوان التي ارتداها خلال تلك الأعوام، لكن هناك أحداثاً مرت بحياة لاعب الوسط الرياضية لا تبارح ذاكرة الأنصار والمتابعين.

بدأت قصة نور مع الاتحاد عندما صعد من درجة الشباب إلى الفريق الأول إبان إشراف البليجيكي ديميتري مطلع موسم 1996 - 1997، ورغم أنه لم يلعب كثيراً ذلك الموسم، لكن بالنهاية توج رفقة زملائه اللاعبين بالثلاثية التاريخية التي حققها اتحاد جدة عقب غياب 6 مواسم عن البطولات.

وبعد موسم مخيب للآمال، عاد ديمتري إلى جدة من جديد موسم 1998-1999، وفي أول بطولة آسيوية كان الاتحاد متأخراً بهدف مقابل هدفين أمام تشونام دراغونز الكوري الجنوبي في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية، لكن محمد نور عدل النتيجة قبل 5 دقائق من النهاية، قبل أن يحرز أحمد بهجا هدف الفوز في الأشواط الإضافية، وفي ذلك الموسم أضاف البطولة الخليجية وبطولة الدوري وكأس الأمير فيصل بن فهد، ولهذا ضمه التشيكي ميلان ماتشالا إلى القائمة الخضراء لأول مرة، ولعب ودياً أمام الأردن، وبعدها شارك في 24 دقيقة أمام البرازيل في نصف نهائي كأس القارات.

وبسبب خطأ بتشتيت الكرة التي سجل منها الإيرانيون هدف التعادل في مباراة إياب التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2002 أعلن نور محمد نور رغبته بالاعتزال قبل أن يعدل عن ذلك بعدها، وبعدها بعام كان ضمن القائمة المتواجدة في ملعب سابورو في أول مشاركة مونديالية لإبن مكة أمام ألمانيا، ولاحقاً أحرز هدفه الأول مع المنتخب السعودي في نهائي كأس العرب بشباك البحرين.

وفي موسم 2004-2005، قدم نور مباراة للتاريخ عندما قاد اتحاد جدة إلى تعويض هزيمة الذهاب 3-1 على أرضه، لفوز تاريخي بخماسية على سيونغنام إيلهوا الكوري الجنوبي، ولاحقاً قرر اتحاد كرة القدم إيقافه حتى نهاية الموسم بسبب طرده مرتين في بطولة الخليج 2004 أمام الكويت والبحرين، لكن الملك عبدالله عفى عن نور ومنحه كرتاً أبيضاً في استقباله لنادي الاتحاد بعد تحقيق البطولة الآسيوية.

وحمل موسم 2005-2006 أحداثاً لا تنسى في حياة قائد الاتحاد الأسطوري، فهو من سجل هدف التقدم لفريقه في شباك العين الإماراتي وساهم بتسجيل الأهداف الأخرى ليحقق الفريق بطولة دوري الأبطال للمرة الثانية ويتأهل إلى كأس العالم للأندية حيث سجل نور في شباك الأهلي المصري وشباك ساوباولو البرازيلي ليحل الاتحاد رابعاً على مستوى أندية العالم، وبعدها بأشهر يصنع هدفاُ تاريخياً لياسر القحطاني أمام تونس بافتتاحية مباريات كأس العالم 2006، ويقدم مستويات باهرة أمام إسبانيا في دور المجموعات.

وعادت قرارات الإيقاف لتلاحق نور، بعدما قرر اتحاد القدم إيقافه داخلياً حتى نهاية موسم 2006-2007، ولكن عفي عنه بعد ذلك ليقود الفريق إلى تحقيق بطولة الدوري رفقة عرابه ديمتري الذي عاد لإنقاذ النادي الغربي من مسيرته المتعثرة.

وشهد موسم 2009-2010 تسجيل نور في ثلاث نهائيات لدوري أبطال آسيا مع الاتحاد، ولكن فريقه حل وصيفاً لبوهانغ الكوري الجنوبي بخسارته 2-1، وأنهى نور الموسم ببطولة كأس الملك بعدما أضاع ركلة جزاء في الوقت الأصلي وأحرز الركلة الترجيحية الأخيرة في شباك الهلال.

وبعد عامين من ابتعاده عن المشاركات الدولية، قرر فرانك ريكارد في موسم 2011-2012 إعادة محمد نور إلى المنتخب، ولعب معه مباراتين قبل أن يستبعده من جديد.

وفي أواخر موسم 2012-2013، قررت إدارة الاتحاد استبعاد محمد نور من قائمة الفريق حتى نهاية الموسم، لكن اللاعب طالب بالمخالصة المالية وترك النادي، ليرحل إلى النصر بعقد يمتد حتى موسماً ونصف، ومع أصفر الرياض حقق بطولتي دوري وكأس ولي العهد، قبل أن يعود من جديد إلى الاتحاد بعد تولي إبراهيم البلوي رئاسة النادي الغربي.

وفي الموسم الماضي، غاب نور لمدة شهرين عن المشاركة مع فريقه بقرار من المدرب فيكتور بيتوركا، وفي نهاية الموسم مدد عقده مع الاتحاد، قبل أن يسقط في اختبار الكشف عن المنشطات ويصدر بحقه إيقاف لأربعة أعوام.