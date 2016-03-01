حسام القرشي أميناً عاماً للجنة الأولمبية السعودية

أعلن الأمير عبدالله بن مساعد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية عن انتخاب الملكي الأمير عبدالحكيم بن مساعد نائباً ثانياً لرئيس اللجنة الاولمبية وتعيين المهندس حسام القرشي رئيساً تنفيذياً وأميناً عاماً للجنة في سياق التحول إلى العمل المؤسساتي.



وتمت مناقشة التعديلات على اللائحة الموحدة للاتحادات، بالاضافة للائحة الموارد البشرية واللائحة المالية وكذلك لائحة انتخابات مجالس ادارات الاتحادات والبرنامج الزمني لها على أن يتم رفعها للجمعية العمومية للجنة الاولمبية لاعتمادها في الاجتماع القادم.

وكشف الأمير عبدالله بن مساعد عن توجه اللجنة الأولمبية للنهوض بالرياضات السعودية لتصل إلى مرحلة المنافسة العالمية دون حصر الاهتمام على لعبة بعينها أو التركيز على كرة القدم وحدها، معتبراً الطريق لتحقيق ذلك يبدأ باستقطاب وتعيين الكوادر الإدارية والفنية المتمكنة في اللجنة وتطبيق أفضل الممارسات التي تنتهجها اللجان الأولمبية المتفوقة دوليا.