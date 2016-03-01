دونيس: الفوز على باختاكور سيعيد توازن الهلال

قال جيورجوس دونيس مدرب الهلال السعودي إن فريقه سيسعى لاستعادة توازنه عن طريق الفوز على ضيفه باختاكور الأوزبكي في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم الأربعاء.



ولا يمر الهلال بطل كأس ولي العهد السعودي بأفضل حالاته حاليا حيث خسر مباراتين على التوالي بالدوري المحلي أمام التعاون ثم الاتحاد بنفس النتيجة 1-صفر وفرط في الفوز خارج ملعبه على باختاكور واكتفى بالتعادل 2-2 في الجولة الأولى من البطولة الآسيوية.



وقال دونيس في المؤتمر الصحفي الثلاثاء "لعبنا أمام التعاون قبل خوض نهائي كأس ولي العهد وسافرنا بعد النهائي إلى طشقند لمواجهة باختاكور وواجهنا بعده بيومين الاتحاد وهناك عدد من اللاعبين خاضوا هذه اللقاءات وتعرض بعضهم للإصابة والبعض الاخر للإرهاق.



وأتبع: "لكن هذا كله ليس عذرا. فلم نقدم خلال مباراتنا الأخيرة المستوى المأمول. نحترم باختاكور الذي تعادل معنا في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الأولى وأعددنا أنفسنا للفوز غدا."



وعن وجود بعض الغيابات في تشكيلة الفريق لمباراة الغد قال دونيس "ياسر الشهراني وسلمان الفرج بحاجة للراحة لعدم تمتعهما بإجازة في فترة الصيف كبقية اللاعبين إضافة إلى انضمامهما إلى المنتخب أثناء أي فترة توقف في هذا الموسم."



ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة بنقطة واحدة متساويا مع باختاكور بينما يحل تراكتور سازي الإيراني في الصدارة بثلاث نقاط من فوزه على الجزيرة الإماراتي 4-صفر بالجولة الأولى.



وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 15 مارس حيث يلتقي باختاكور مع تراكتور في طشقند والجزيرة مع الهلال في أبوظبي.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر الذي تقام مبارياته بمواجهتي ذهاب وإياب خلال مايو المقبل.

