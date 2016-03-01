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غروس يحمّل هجوم أهلي جدة مسؤولية خسارة نجران

المصدر: العربية.نت
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حمل السويسري كريستيان غروس مدرب أهلي جدة، هجوم فريقه مسؤولية الخسارة أمام نجران في الجولة الماضية، بيد أنه أكد رغبته التعويض في البطولة القارية.

وقال غروس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ناساف: خسرنا المباراة الأخيرة بسبب الأخطاء في الجانب الهجومي، لكننا سنستغل بدايتنا الجيدة في البطولة وتعزيز الفوز السابق وتصدر مجموعتنا، ولن تعيقنا الأجواء الباردة عن تقديم المستوى المنتظر من جماهير الأهلي.

وحول غياب السومة، أجاب: عمر دخل في برنامج خاص إثر الإصابة التي منعته من اتمام مرحلة الإعداد مع الفريق في معسكر العين مطلع العام الجاري.

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#غروس, #أهلي جدة, #ناساف

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