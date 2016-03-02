أهلي جدة يواصل ترنحه بخسارة جديدة أمام ناساف

واصل الأهلي ترنحه بعد تلقيه خسارة جديدة من مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي 2-1 في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وفضّل السويسري جروس مدرب أهلي جدة خوض اللقاء بالصف الثاني إذ لم يشرك من اللاعبين الأساسيين سوا البرازيلي ماركينيو والحارس عبدالله المعيوف العائد للفريق في المباراتين الأخيرتين ولعب بجانبهم المدافعين كامل الموسى ومحمد ال فتيل ومحمد امان وأمير كردي وخط الوسط فهد حمد وحسين المقهوي وماركينيو واسلام سراج والمهاجمين صالح العمري ومهند عسيري.

وقدم الأهلي أداءً مقبولاً في الشوط الأول وكانت له محاولات هجومية عديدة في حين كانت الهجمات الأوزبكية هي الأخطر والتي بدأت مبكراً عن طريق لاعبه شرزود أزاموف الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد كرة اصطدمت بالعارضة.

ورد الأهلي سريعاً عن طريق لاعبه البرازيلي ماركينيوس الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت بجانب المرمى الأوزبكي.

‏‫

وفي الشوط الثاني فرض ناساف سيطرته المطلقة ونجح في افتتاح التسجيل بعد مرور دقيقتين فقط حينما استغل لاعبه أزاموف خطأ مدافع الأهلي محمد أمان الذي تباطأ في إبعاد الكرة ليخطفها ويحولها عرضية متقنة على رأس المهاجم بوبور عبدخليقوف الذي وضعها في الشباك الخالية.

وواصل ناساف هجومه وسط ارتباك من لاعبي الأهلي ونجح بتعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 60 حينما سدد مهاجمه رخماتولايف تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها الحارس عبدالله المعيوف وتعود للاعب كريموف الذي وضعها في الشباك.

بعد الهدفين حاول جروس تعديل وضع فريقه حينما زج بلاعبين دفعة واحدة هما وليد باخشوين ومصطفى بصاص كبديلين لحسين المقهوي واسلام سراج.

وعند الدقيقة 71 حصل الأهلي على ركلة جزاء بعد اصطدام تسديدة المدافع كامل الموسى بيد اللاعب كريموف داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها المهاجم مهند عسيري ويضعها في الشباك.

واستعاد الأهلي سيطرته وبدأ بشن هجماته على مرمى ناساف وسنحت له فرصة خطيرة عن طريق مهاجمه صالح العمري الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسددها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وواصل الأهلي محاولاته وسنحت لمدافعه كامل الموسى فرصة خطيرة قبل نهاية المباراة حينما تلقى كرة عرضية من زميله صالح العمري أمام المرمى ليسدد كرة ذهبت بعيداً عن المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ناساف الى 3 نقاط بالتساوي مع الأهلي والجيش القطري الذي سيلعب أمام العين الإماراتي في وقت لاحق اليوم.