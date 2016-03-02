اتحاد القدم يرفض استئناف الهلال ضد عقوبة الرئيس

رفضت لجنة الاستئناف باتحاد القدم السعودي، الطلب المقدم من الهلال على خلفية العقوبة الانضباطية التي فرضت على الأمير نواف بن سعد رئيس النادي بسبب إساءة إعلامية للجنة الحكام.

وقال اتحاد القدم في خبر صحافي نشره على موقعه الرسمي: قبلت لجنة الاستئناف الطلب المقدم من نادي الهلال شكلاً ورفضته موضوعاً، وأيدت قرار لجنة الانضباط القاضي بتغريم رئيس النادي 50 ألف ريال، ومصادرة رسوم الاستئناف في قرار نافذ غير قابل لأي التماس أو اعتراض".

وكان الأمير نواف بن سعد قد انتقد لجنة الحكام بعد نهاية مباراة فريقه والفتح الدورية، وغرمته بعدها لجنة الانضباط بدفع 50 ألفاً، إلى جانب إبراهيم البلوي رئيس اتحاد جدة ومساعد الزويهري رئيس الأهلي وعبدالله بترجي نائبه، وهذيل آل شرمة رئيس نجران.