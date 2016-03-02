الهلال يقلب الطاولة على باختاكور ويكتسحه بالأربعة

نجح الهلال بقلب تأخره في الشوط الأول بهدف إلى فوز بالأربعة في الشوط الثاني على ضيفه باختاكور الأوزبكي في المرحلة الثانية ضمن منافسان المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، وفي ذات المجموعة كرر تراكتور بريز تفوقه على الجزيرة الاماراتي حينما فاز عليه 1-صفر ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

وتقدم باختاكور عند الدقيقة 31 عن طريق مهاجمه سيرجييف، ونجح الهلال بقلب الطاولة في الشوط الثاني سجلها مدافعه عبدالله الزوري 55 ومدافع باختاكور عدنان أوروهوفاتش 57 بالخطأ في مرماه وخالد كعبي 61 و79.

ووضح تأثير الغيابات على الهلال منذ بداية الشوط الأول إذ أن دونيس فقد 7 من عناصره الأساسية الذين غيبتهم الاصابة مثل نواف العابد ومحمد جحفلي والبرازيلي ديغاو أو من خلال اراحته لسلمان الفرج وناصر الشمراني وسالم الدوسري وياسر الشهراني.

وبرزت أولى الفرص الهلالية القليلة خلال الشوط الأول لمهاجمه البرازيلي ايلتون ألميدا الذي تلقى عرضية متقنة من محمد البريك الا أنه فشل ترويضها لتذهب خطورتها.

ورد لاعبو باختاكور سريعاً على هجمة الهلاليين عندما سدد المهاجم ايجوز سيرجييف كرةً قوية من خارج منطقة تصدى لها الحارس خالد شراحيلي.

وسنحت فرصة ثمينة للهلال حينما تلقى مهاجمه البرازيلي ايلتون تمريرة من زميله محمد الشلهوب ليواجه المرمى ويسدد الكرك ذهبت بعيداً عن شباك باختاكور.

وعند الدقيقة 31 خطف مهاجم باختاكور ايجور سيرجييف هدف السبق حينما حول عرضية زميله كريموف برأسه في شباك الحارس خالد شراحيلي.

وكاد لاعب الهلال محمد الشلهوب أن يسجل لفريقه هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة اصطدمت برأس المدافع الاوزبكي كومولودين تادغييف وذهبت بعيداً عن المرمى.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى اليوناني دونيس مدرب الهلال بتغييره الأول حينما دفع باللاعب خالد كعبي بديلاً لفيصل درويش.

ونجح الهلال بفرض سيطرته المطلقة على اللقاء وبدأ بشن هجماته على مرمى باختاكور وأهدر لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو هدفاً محققاً حينما تلقى كرة عرضية مميزة من زميله محمد البريك ليحول الكرة برأسه خارج المرمى.

وسنحت للهلال فرصة محققة للاعبه عبدالله الزوري الذي تلقى تمريرة رأسية داخل منطقة الجزاء الا أن تسديدته ذهبت بعيداً عن المرمى.

وعند الدقيقة 55 نجح الهلال بتسجيل هدف التعادل بعدما استغل خطأ المدافع الاوزبكي خشيموف في ابعاد كرة ليضعها برأسه في شباك باختاكور.

وواصل الهلال هجومه ونجح بتسجيل الهدف الثاني بعد مرور دقيقتين عن الهدف الأول حينما لعب عبدالله الزوري كرةً عرضية اصدمت بمدافع باختاكور عدنان أوروهوفاتش ودخلت الشباك.

ولم يتوقف الهلاليون وواصلوا الهجوم نحو مرمى باختاكور وتمكن لاعبه البديل خالد كعبي بتسجيل الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة من محمد الشهلوب وسدد الكرة في الشباك.

وحاول لاعبو باختاكور مجاراة لاعبي الهلال الذين أحكموا سيطرتهم على المباراة ونجحوا بتعزيز تقدمهم بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 79 عن طريق خالد كعبي الذي تلقى تمريرة ذكية من محمد الشلهوب ووضع الكرة في الشباك الخالية.

وقبل نهاية المباراة أهدر مهاجم الهلال ناصر الشمراني هدفاً محققاً حينما انفرد بالمرمى الأوزبكي وواجه الحارس وسدد الكرة نجح الأخير بالتصدي لها بصعوبة.

وارتفع رصيد الهلال الى 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن تراكتور تبريز الايراني المتصدر والذي كرر فوزه على الجزيرة الاماراتي متذيل الترتيب بلا نقاط.