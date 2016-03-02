حسام القرشي: الاتحادات الرياضية تمر بمرحلة تغيير

كشف حسام القرشي، الأمين العام للجنة السعودية الأولمبية،عن اتجاه لجنته للتحول إلى نظام مؤسسي يشبه بقية اللجان العالمية، مشيراُ إلى مهمته تحتوي جانباً اجتماعياً تعنى بزيادة المشاركة المجتمعية في الرياضة، ودعم الأندية الجديدة.

وقال القرشي الذي عُيّن اليوم لـ"العربية.نت" : نحن نتحول إلى نظام مؤسسي يعتمد على الكوادر المستقطبة من القطاع الخاص والتي تساعد بعملية تحول الرياضة لمجال مربح بعيدا عن كرة القدم، فعلى سبيل المثال تعتمد اللجنة الأولمبية الكندية على 70% من دخلها على القطاع الخاص من خلال الرعايات التي تتيح لها القيام بالمشاريع الرياضية، وهو ما نهدف لتنفيذه في السعودية.

وزاد القرشي، الحاصل على شهادة هندسية من جامعة الملك عبدالعزيز: يوجد في اللجنة حالياً إدارة تدعى بالأداء الرياضي، ويعمل فيها عدد من الخبراء ومنهم بريطاني عمل في اللجنة الأولمبية البريطانية ونجح بتنفيذ الكثير من البرامج، وهذا التحول الحاصل في اللجنة تمر به الاتحادات الرياضية لتحويلها إلى المؤسسية كما سيتم تغيير مسمى الأمين العام إلى المدير التنفيذي وذلك لتحويلها إلى وحدات عمل تحتوي على أهداف كمية قابلة للقياس خلال فترات زمنية محددة.

وقبل تعيين القرشي، كان قد نجح ببناء ثلاثة برامج للمسؤولية الاجتماعية تمكين الشباب ومكافحة السكري والوعي المالي، وبعد تعيينه يقول عن الدور الاجتماعي: نهدف إلى زيادة المشاركة المجتمعية في الرياضة، وبحسب منظمة الصحة العالمية عن معاناة 27% من السعوديين من السكري، وبعد استفتاء أجريناه مع شركة عالمية اكتشفنا وجود 13% فقط من السعوديين الذين يمارسون الرياضة، ونحن في اللجنة نهدف إلى رفع النسبة حتى 20% خلال السنوات القادمة، بالتعاون مع البلديات والأندية ودعم الأندية الجديدة مثل أندية الدراجات على سبيل المثال".

