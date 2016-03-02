وكيل باخشوين: صمت الأهلي غريب.. ووليد جاهز لتلقي العروض

استغرب عبدالعزيز دبلول، وكيل أعمال وليد باخشوين، متوسط ميدان أهلي جدة، تباطؤ إدارة الأخير بتجديد عقد موكله الذي دخل فترة الأشهر الست الأخيرة من عقده قبل يومين وبات متاحاً للانتقال إلى أي فريق.

وقال دبلول لـ"العربية.نت": اتفقنا مع الأهلي قبل شهرين ونصف على تجديد عقد وليد باخشوين، ووافقت الإدارة على طلبات اللاعب وبينما كنا ننتظر التوقيع تفاجأنا بصمت إدارة الأهلي خلال الفترة الماضية رغم محاولاتنا التواصل وإنهاء الأمر نزولاً عند رغبة اللاعب، والحقيقة أستغرب تصرف الإدارة الأهلاوية كون موضوع تجديد اللاعب أحد أهم الملفات حالياً.

وزاد دبلول: اللاعب دخل الفترة الحرة وبات يحق لنا تلقي أي عروض أو حتى التفاوض مع أندية أخرى، ووصلنا بعض العروض الشفهية من أندية راغبة بخدمات وليد. وحول بعض الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام غير رسمية عن رغبة الهلال بالحصول على خدمات اللاعب الدولي، أجاب: لم نتلق أي عرض رسمي حتى اللحظة لا من الهلال أو غيره.

وكان الأهلي قد بدأ مفاوضاته مع باخشوين في يوليو الماضي، ووصل الطرفان إلى اتفاق أواخر شهر أكتوبر على تجديد عقده مقابل 5 مواسم يتقاضى خلالها 6 ملايين ريال في الموسم الواحد.

ووقع باخشوين عقده السابق مع أهلي جدة صيف 2012 عندما بدأ اللعب بشكل أساسي مع الفريق تحت قيادة التشيكي كارل ياروليم، واستمر لاعباً أساسياً إبان تواجد البرتغالي فيتور بيريرا والسويسري كريستيان غروس، كما انضم إلى المنتخب السعودي عندما كان الإسباني خوان رامون لوبيز كارو مدرباً له.

