1000 يوم بين رحيل كيال وعودته إلى الأهلي

ما بين استقالة طارق كيال من الإشراف على فريق كرة القدم بأهلي جدة وعودته 1000 يوم، و4 مشرفين أو مدراء تنفيذيين، وبطولة وحيدة تحققت خلال موسمين ونصف.

وفي يوم 30 مايو 2013 أعلن أهلي جدة عبر موقعه الرسمي أن كيال استقال من الإشراف على فريق كرة القدم الذي حقق المركز الخامس في الدوري ذلك الموسم، ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا قبل الخسارة أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وخرج من نصف نهائي كأس الملك على يد الشباب، وربع نهائي كأس ولي العهد من النصر، وكان قبلها قد حقق كأس الملك 2011 و2012 على حساب غريمه الاتحاد والنصر توالياً.

ووجدت إدارة الأمير فهد بن خالد في محمد الحارثي، عضو مجلس الإدارة، الشخص المناسب لخلافة كيال في موسم 2013-2014 بوجود البرتغالي فيتور بيريرا، وبدأ مشواره بالخسارة أمام سيئول الكوري الجنوبي 2-1 بمجموع مباراتي ربع النهائي، وخرج من كأس ولي العهد بالخسارة على ملعبه من الفتح، واحتل المركز الثالث في دوري جميل للمحترفين، قبل أن يخسر نهائي كأس الملك أمام الشباب، وبعدما تولى الأمير فهد بن خالد فترة رئاسية جديدة اختار تعيين مروان دفتردار كمدير تنفيذي لإدارة كرة القدم.

وتحت إدارة دفتردار حقق الأهلي بطولة كأس ولي العهد بالفوز على الهلال 2-1 مطلع العام الماضي، ونافس على بطولة الدوري حتى الجولة قبل الأخيرة عندما تعادل مع التعاون 2-2 في الجولة الأخيرة، وفي كأس الملك خرج من ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام القادسية.

ولظروف دفتردار الصحية قرر اللاعب السابق الابتعاد، وتم تعيين لاعب سابق في المنصب وهو باسم أبوداود، ولم يلبث الأخير سوى أشهر حتى تقدم باستقالته مطلع العام الجاري، وجاء موسى اللحياني بديلاً له وتحت إدارة الأخير خسر الأهلي نهائي كأس ولي العهد ومني بهزيمته الدورية الأولى منذ ما يربو على عامين أمام نجران.