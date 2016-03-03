التعاون يرحل إلى جدة لمهمة نجران الصعبة

يسعى التعاون إلى استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على نجران على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة 19 من دوري جميل السعودي والتي ستفتح بمواجهة الخليج وضيفه الرائد ويلتقي الوحدة وضيفه هجر.

وعلى ستاد الملك عبدالله يبحث التعاون عن ثلاث نقاط تعيد للفريق توازنه عقب الخسارة المفاجئة من أمام ضيفه الخليج في المرحلة السابقة بعد أن كان متقدماً بهدفين نظيفين قبل أن يخسر في الدقائق الأخيرة بالثلاثة.

ويأمل التعاون في أن يحافظ الفريق على المركز الرابع الذي أصبح مهدداً بخسارته بعد اقتراب الشباب منه إذ يفصل بين الفريقين نقطة وحيدة فقط.

ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 34 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر الهلال ونقطة عن الشباب الخامس الذي يقدم مستويات مميزة في القسم الثاني.

وفي المقابل يسعى نجران الى مواصلة تألقه بقيادة مدربه البرازيلي انجوس الذي غير حال الفريق منذ استلام الدفة الفنية بدايةً من القسم الثاني.

وحقق نجران 7 نقاط في الخمس مباريات التي قادها انجوس بعد أن نجح بالفوز على النصر 4-3 والأهلي 2-1 في المرحلة السابقة ليتقدم الفريق من المركز قبل الأخير إلى المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يبحث الرائد عن تضميد جراحه هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على الخليج.

ويعيش الرائد أوضاعاً فنية سيئة إذ يحتل الفريق المركز 12 برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن القادسية قبل الأخير و4 نقاط عن هجر الأخير.

وفي المقابل يدخل الخليج اللقاء وهو منتشي بفوزه في المرحلة السابقة على التعاون 3-2 بعد أن نجح في قلب خسارته بهدفين نظيفين الى فوز بالثلاثة.

ويحتل الخليج المركز التاسع برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن الفيصلي السادس.

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى فريقا الوحدة وهجر الى انقاذ نفسهما كينما يلتقيان في قمة القاع.

ويحتل الوحدة المركز 11 برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة عن نجران صاحب المركز العاشر وبفارق 5 نقاط عن هجر الأخير بـ9 نقاط.

وفي المقابل يبحث هجر عن العودة الى سكة الانتصارات التي حققها في المرحلتين 16 و 17 للتمسك لإبقاء حظوظه قائمة في البقاء موسماً آخر في دوري جميل السعودي للمحترفين.



