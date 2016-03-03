الجبال يمنح الشباب أفضل بداياته خلال العقد الأخير

حقق الشباب أفضل معدل نقطي في مباريات بداية العام الجديد عندما جمع 15 نقطة من أول 5 مباريات دورية يلعبها مطلع العام الميلادي، وهو أفضل أرقامه في نفس الفترة خلال 10 سنوات مضت.

وحقق الشباب 15 نقطة مستفيداً من فوزه 5 مباريات متتالية بعدما تجاوز الرائد بهدف وهجر 3-1، والخليج 2-1، ونجران 3-2، والفتح بهدف الأورغوياني دييغو أريزميندي، مما يعطي التونسي فتحي الجبال الأفضلية على بقية المدربين الذين تولوا تدريب الأبيض خلال العقد الماضي.

أما أفضل رقم حققه قبل ذلك فكان مطلع عام 2012 الذي شهد تتويجه بطلاً للدوري دون هزيمة، عندما جمع 13 نفقطة من 4 انتصارات حققها على حساب القادسية والرائد والاتحاد ونجران مقابل تعادل سلبي أمام الهلال.

وفي عامي 2013 و 2008، جمع الشبابيون 11 نقطة من أصل 15 ممكنة، ففي الأول فازوا على الوحدة والفتح والهلال مقابل تعادلين أمام الرائد، أما الثاني فكانت انتصاراتهم على حساب الوحدة والقادسية والاتفاق مقابل تعادلين أمام الحزم ونجران.

وجمع أبيض الرياض 10 نقاط مطلع عامي 2007 و2006، ففي الأول فاز على القادسية والحزم والنصر، وتعادل مع الطائي وخسر من الأهلي، أما سابقه فحقق ذلك الرقم بالفوز على الاتفاق والقادسية وأبها وتعادل مع الاتحاد وخسر من أهلي جدة.

وفي أول 5 مباريات دورية من عام 2011، خرج الشباب بـ8 نقاط بالفوز على الحزم والنصر وتعادلين مع القادسية والفتح وخسارة أمام الهلال، ويأتي بعده عام 2014 الذي شهد حصوله على 6 نقاط فقط من الفوز على الفيصلي وتعادلاته مع الرائد والاتفاق ونجران مقابل خسارة أمام الفتح، وفي الموسم الماضي خرج بـ5 نقاط بالفوز على الشعلة، وتعادلين مع الفتح وهجر وخسارتين أمام الخليج والأهلي.

وحصل الشباب على 4 نقاط فقط في بداية موسم 2010 جمعها من 4 تعادلات مع الأهلي والفتح والرائد والاتفاق، مقابل خسارة من الحزم، أما رقم عام 2009 فكان الأسوأ للشباب خلال العقد الأخير عندما جمع 3 نقاط فقط من التعادل مع الحزم والهلال والوطني مقابل خسارتين مني بهما في مباراتي الاتفاق والاتحاد.