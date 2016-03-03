الخليج يعلن دخول جماهيره مجانا أمام الرائد

أعلنت إدارة نادي الخليج عن تكفلها بتذاكر مواجهة فريقها الكروي الأول أمام ضيفه الرائد المقامة غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي، كذلك تكفل نزيه النصر، النائب الأسبق للنادي الشرقي، بتسيير حافلات للجماهير إلى صالة القطيف لمساندة فريق اليد خلال مواجهته أمام الصفا، ومن ثم التوجه مباشرة حيث مباراة الفريق التي تجمعه بالرائد.

من جهته قدم فوزي الباشا، رئيس النادي، شكره للنصر نظير دعمه المتواصل وغير المستغرب، حيث سبق له وأن تكفل بمكافأة الفريق الكروي الأول بعد الانتصار الأخير الذي حققه أمام التعاون والبالغة 60 ألف ريال، إلى جانب مصاريف معسكر الفريق الذي يسبق مواجهة الرائد.