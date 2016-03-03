الزوري: اندفاعي المدروس قادني إلى التسجيل

أكد عبدالله الزوري مدافع الهلال لكرة أن الحظ حالفه في الشوط الثاني من مباراة فريقه مع ضيفه باختاكور الأوزبكي الأمر الذي جعله يقلب تأخره في النتيجة.

وأوضح الزوري، الذي سجل الهدف الثاني للهلال، ان الفريق لعب بشكل جماعي في الشوط الثاني بشكل أفضل وهو الامر الذي مكنه من الفوز.

وأضاف: لعبنا بشكل اكثر دافعية بعد تأخرنا بهدف وجماعيتنا اوصلتنا لهذا الفوز الغالي. وحول تسجيله المتكرر للأهداف قال: اندفع بشكل مدروس دائما لذلك اصل للمرمى كثيرا ويحالفني الحظ .

وقلب الهلال تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه الأوزبكي في الشوط الأول إلى فوز مستحق 4 / 1 في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

