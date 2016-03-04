التركي شاكير يقود مواجهة الشباب وأهلي جدة

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي إدارة مواجهة الأهلي بضيفه الشباب ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي، إلى طاقم تحكيم تركي بقيادة جونيت شاكير، ويعاوناه طارق أونغون كمساعد أول، والبسلان ديديس كمساعد ثان.

ويملك شاكير (38 عاما) الذي منح الشارة الدولية عام 2006، خبرة كبيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا ومن أبرز المباريات التي قادها إياب نصف النهائي بين برشلونة وتشيلسي الإنكليزي عام 2012 والذي شهدت طرده قائد الفريق اللندني جون تيري.

وفي العام ذاته، طرد شاكير لاعبين إنكليزيين آخرين هما لاعب تشيلسي غاري كايهل في المباراة ضد كورنثيانز البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية وستيفن جيرارد في مباراة إنكلترا وأوكرانيا ضمن تصفيات مونديال 2014.

وقاد شاكير مباريات في كأس أوروبا 2012 آخرها بين إسبانيا والبرتغال في نصف النهائي، ومباريات في كأس العالم الأخيرة في البرازيل الصيف الماضي عندما بات ثاني حكم تركي يشارك في كأس العالم بعد دوغان باباكان في ألمانيا 1974.

واختارت لجنة الحكام أيضا، طاقما تحكيما سويديا لادارة مواجهة القادسية التي تجمع بنظيره الهلال ضمن الجولة ذاتها، حيث يقوده مارتين سترومبيرغسون، ويعاوناه غوران دانيال كمساعد أول، ودانيال إيرك كمساعد ثان.