الفيصلي يحرج النصر بتسعة لاعبين ويقتنص نقطة ثمينة

أحرج الفيصلي ضيفه النصر حينما نجح باقتناص نقطة ثمينة بعد تعادلها 2-2 على الرغم من أنه لعب بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 39 في المرحلة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف النصر يحيى الشهري عند الدقيقة 22 والمالي مايغا وسجل هدفي الفيصلي مدافع النصر محمد عيد بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 53 والغيني خافيير بالبوا عند الدقيقة 77.

وفرض النصر سيطرته منذ بداية اللقاء وكان قريباً من تسجيل هدفه الأول عن طريق مهاجمه نايف هزازي الذي حول عرضية البرازيلي ماركينيوس برأسه نحو مرمى الفيصلي إلا أن الكرة ذهبت بجانب القائم الأيمن للحارس منصور النجعي.

وسنحت للنصر فرصة خطيرة بعد مرور 15 دقيقة حينما تصدى مهاجمه المالي موديبو مايغا لخطأ قريب من منطقة الجزاء حينما سدد الكرة قوية ذهبت بجانب المرمى.

وعند الدقيقة 19 أهدر البرازيلي ماركينيوس لاعب النصر هدفاً محققاً حينما تلقى تمريرة مميزة من المالي مايغا الذي وضعه أمام المرمى ليسدد الكرة تصطدم بالمدافع فواز فلاتة وتذهب فوق العارضة.

وعند 22 نجح لاعب النصر يحيى الشهري بافتتاح التسجيل بعدما تلقى تمريرة من مايغا ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الحارس منصور النجعي.

وعند الدقيقة 38 تلقى الفيصلي ضربتين موجهتين حينما أشهر حكم المباراة شكري الحنفوش البطاقة الحمراء في وجه اثنين من لاعبيه هما البرتغالي آبل كامارا لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية والمدافع محمد سالم لاعتراضه على قرار الحكم.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى الاسباني كانيدا مدرب النصر تغييره الأول بدخول اللاعب أحمد عكاش بديلاً للاعب خالد الغامدي المصاب.

وبدأ الشوط بسيطرة نصراوية الذي اندفع بحثاً عن هدف ثانٍ في حين اعتمد الفيصلي على اغلاق مناطقه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة والتي كاد من خلالها أن يخطف هدف التعادل حينما مرر مدافعه وسام سويد تمريرة ذكية للمهاجم البرازيلي ادريانو الذي اخترق الدفاع النصراوي ولعب كرة عرضية للمندفع من الخلف منصور حمزي الذي فشل في وضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 53 نجح الفيصلي بتسجيل هدف التعادل حينما لعب حارسه منصور النجعي كرةً طويلة نحو مرمى النصر والذي خرج حارسه حسين شيعان بطريقة خاطئة ليسدد الكرة وتصطدم بزميله محمد عيد وتسكن الشباك.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 62 والتي شهدت تسجيله الهدف الثاني عن طريق المالي مايغا، الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس منوصر النجعي.

وكاد مايغا يكمل تألقه بتسجيل الهدف الثالث حينما ارتقى لعرضية يحيى الشهري وحولها برأسه نحو مرمى الفيصلي إلا أن الكرة ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس منصور النجعي.

وعند الدقيقة 66 أجرى الاسباني كانيدا مدرب النصر تغييره الثاني بإشراك المهاجم حسن الراهب بديلاً للمهاجم نايف هزازي.

وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه شايع شراحيلي هدفاً محققاً عند الدقيقة 69، حينما تلقى تمريرة متقنة من زميله أحمد عكاش خلف حارس المرمى الا أنه فشل في وضعها في الشباك الخالية.

وعند الدقيقة 71 دفع كانيدا بآخر تغييراته حينما أشرك اللاعب أحمد الفريدي بديلاً لعوض خميس.

وتواصلت الفرص النصراوية السهلة حينما أهدر مهاجمه مايغا هدفا. محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله حسن الراهب أمام مرمى الفيصلي وسدد الكرة تصدى لها الحارس منصور النجعي بسهولة.

وعند الدقيقة 77 استغل لاعبو الفيصلي اندفاع ضيوفهم حينما نظموا هجمة مرتدة مميزة بعدما لعب الغيني بالبوا تمريرة متقنة للمهاجم البرازيلي أدريانو الذي انفرد بالحارس الذي أعاقه ليحصل على ركلة جزاء ويتصدى لها الغيني بالبوا ويضعها في شباك حسين شيعان.

وحاول النصر تسجيل هدف الفوز حينما كثف ضغطه على مرمى الفيصلي وكاد مهاجمه مايغا يحرز الهدف الثالث حينما حول عرضية زميله يحيى الشهري برأسه نحو مرمى الفيصلي الا أن الكرك اعتلت العارضة.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه أحمد الفريدي يهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة حينما تلاعب بدفاع الفيصلي وسدد الكرة اصطدمت بالعارضة وذهبت خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي الى 26 نقطة في المركز السابع مؤقتاً وبفارق المواجهات المباشرة عن الخليج السادس، وارتفع رصيد النصر إلى 25 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.