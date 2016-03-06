أهلي جدة ينتفض على حساب الشباب ويستعيد الصدارة

انفرد الأهلي بصدارة دوري جميل السعودي للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الشباب 3-1 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في ختام المرحلة 19 من المسابقة.



ونجح الأهلي في استعادة صدارته التي فقدها مع بداية القسم الثاني بتعادله أمام التعاون 2-2 وفوز الهلال على الوحدة 3-1.



ورفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة بالصدارة بفارق نقطة عن الهلال الثاني ونقطتين عن الاتحاد الثالث، وبقي الشباب على رصيده السابق 33 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطتين عن التعاون الرابع.



وسجل أهداف الأهلي مهاجمه السوري عمر السومة 45+3 ومصطفى بصاص "هدفين" عند الدقيقتين 48 و68، وسجل هدف الشباب الوحيد لاعبه عبدالعزيز البيشي عند الدقيقة 77.



وبدأت المباراة سريعة من قبل الفريقين اللذان تبادلا الهجمات والتي بدأت عن طريق أصحاب الأرض حينما مرر لاعبه مصطفى بصاص كرةً ذكية خلف المدافعين لزميله سلمان مؤشر إلا أن حسن معاذ تدارك الموقف وأبعد الكرة.



وعند الدقيقة 12 كاد البرازيلي كاميلو فارياس أن يفتتح التسجيل حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية اصطدمت بالقائم وعادت إلى المهاجم الجزائري محمد بن يطو الذي سددها قوية وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.



ورد الأهلي سريعاً عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس محمد العويس بصعوبة.



وواصل الأهلي خطورته وسنحت لمهاجمه عمر السومة هجمة خطيرة حينما تلقى تمريرة متقنة من حسين المقهوي وسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس محمد العويس.



وعند الدقيقة 39 تلقى التونسي فتحي الجبال مدرب الشباب ضربةً موجعة حينما اضطر لتبديل حارسه المصاب محمد العويس بالحارس وليد عبدالله.



وعند الدقيقة 45+3 حصل على الأهلي على خطأ على قوس منطقة الجزاء وتصدى له السوري عمر السومة وسدد الكرك قوية في شباك الحارس وليد عبدالله.



وفي الشوط الثاني وضحت أفضلية الأهلي الذي منحهم الهدف قبل نهاية الشوط الأول دفعة معنوية قوية وكاد لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس أن يسجل الهدف الثاني حينما تلقى تمريرة على قوس منطقة الجزاء من زميله السومة وسدد الكرة ذهبت خارج الخشبات الثلاث.



وسنحت فرصة ثمينة للأهلي للاعبه اليوناني فيتفاتزيديس الذي أهدر هدفاً محققاً حينما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من مصطفى بصاص وسدد الكرة وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها إلى ركلة ركنية.



وعند الدقيقة 48 لاعب الأهلي مصطفى بصاص الذي تابع رأسية زميله عمر السومة والعائدة من حارس الشباب وليد عبدالله ليضع الكرة في الشباك.



وعند الدقيقة 51 أهدر لاعب الأهلي سلمان مؤشر هدفاً محققاً حينما تلقى تمريرة متقنة من زميله تيسير الجاسم ليواجه المرمى ويسدد الكرة استقرت في أحضان الحاوس وليد عبدالله.



وواصل الأهلي سيطرته ونجح لاعبه مصطفى بصاص بتسجيل الهدف الثالث لفريقه والثاني له عند الدقيقة 68 بعدما حول تمريرة زميله منصور الحربي المميزة في شباك الشباب.



وعند الدقيقة 77 تمكن لاعب الشباب البديل عبدالعزيز البيشي بتسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما حول تمريرة الجزائري محمد بن يطو بالكعب في شباك الحاوس عبدالله المعيوف.



وحاول الشباب في الدقائق العشر الأخيرة العودة الى المباراة من خلال تكثيف هجماتهم إلا أن لاعبوه اصطدموا بتألق لاعبي الأهلي الذين نجحوا بإنهاء المباراة بفوزهم 3-1.