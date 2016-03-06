الهلال يواصل التعثر ويكتفي بالتعادل مع القادسية

نجح القادسية بالخروج بنقطة ثمينة بعد تعادله السلبي أمام ضيفه الهلال على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في المرحلة 19 من دوري جميل السعودي المحترفين.

وفرط الهلال في فرصة الابتعاد بالصدارة التي استعادها مؤقتاً برصيد 41 بفارق نقطة عن الاتحاد ونقطتين عن الأهلي الذي سيواجه الشباب في وقت لاحق من مساء اليوم.

وبدأت بسيطرة هلالية متوقعة قابلها تمركز دفاعي مميز من لاعبي القادسية مع اعتمادهم على الهجمات المرتدة التي لم تسبب أي خطورة على حارس الضيوف.

وسنحت أولى الفرص الزرقاء لمدافعه عبدالله الزوري الذي ارتقى لكرة عرضية من زميله خالد كعبي وحولها برأسها ذهبت بجانب المرمى.

وتواصلت سيطرة الهلال المطلقة وسنحت له فرصة خطيرة ثانية لمدافعه ياسر الشهراني الذي حول عرضية زميله عبدالله الزوري بقدمه على الطائر إلا أن الكرة اصطدمت بالأرض وذهبت بعيداً عن مرمى فيصل مسرحي.

وتناوب لاعبو الهلال على إهدار الفرص وهذه المرة عن طريق المهاجم البرازيلي ايلتون ألميدا الذي حول عرضية عبدالله الزوري المثالية برأسه استقرت في أحضان الحارس فيصل مسرحي.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد لاعب القادسية ماجد النجراني أن يسجل هدف السبق لفريقه حينما اخترق دفاع الهلال وسدد كرةً قوية اصدمت بالعارضة الهلالية وذهبت خارج الشباك.

في الشوط الثاني تواصلت السيطرة الهلالية وكاد مهاجمه البرازيلي ايلتون ألميدا أن يفتتح التسجيل حينما تلقى تمريرة من محمد الشلهوب وسدد الكرة قوية أبعدها الحارس فيصل مسرحي بصعوبة.

وأجرى اليوناني دونيس أول تغييراته عند الدقيقة 60 حينما أشرك المهاجم ناصر الشمراني بديلاً لخالد كعبي.

وكاد الشمراني أن يسجل هدف السبق بعد دخوله بدقيقة حينما تلقى تمريرة ذكية من زميله عبدالله عطيف ليواجه المرمى ويسدد الكرة اصطدمت في الشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 67 دفع دونيس بكافة أوراقه حينما أشرك اللاعبين سالم الدوسري وعبدالعزيز الدوسري كبديلين للمدافعين عبدالله الزوري وأحمد شراحيلي.

وواصل الهلال هجومه وأنقذ حارس القادسية فيصل مسرحي فريقه من هدف محقق حينما تصدى لتسديدة البرازيلي ألميدا مهاجم الهلال ببراعة.

وواصل لاعبو الهلال مسلسل إهدار الفرص وهذه المرة عن طريق البديل سالم الدوسري الذي تلقى كرة عائدة من دفاع القادسية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية اصطدمت بالمدافع عبدالرحمن العبيد.

وكاد سالم الدوسري أن يعود ويفتتح التسجيل للهلال حينما تلقى كرة مشابهة على قوس منطقة الجزاء وسددها ذهبت فوق العارضة.

وكثف الهلال هجومه وواصل لاعبو القادسية بسالتهم الدفاعية وسنحت فرصة ثمينة للاعب سلمان الفرج الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من ناصر الشمراني وسدد الكرة قوية ذهبت فوق العارضة.

وعند الدقيقة 87 كاد العراقي سعد عبدالأمير أن يخطف هدفاً قاتلاً حينما اخترق دفاع الهلال وراوغ الكوري كواك وسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس خالد شراحيلي.

وواصل لاعبو القادسية قتاليتهم والذود عن مرماهم ونجحوا بالخروج بنقطة ثمينة بعدما أوقفوا كافة الهجمات الهلالية ليرتفع رصيد فريقهم إلى 14 نقطة في المركز 12.

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