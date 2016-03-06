لجنة المنشطات توقف حسين التركي 4 أعوام

أوقفت لجنة الرقابة على المنشطات حسين التركي لاعب نادي الخليج، عن ممارسة المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة 4 سنوات، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية وجود مادة "امفيتامين"، والتي أجريت للاعب فور نهاية مواجهة فريقه أمام الشباب ضمن مسابقة الدوري السعودي.

وكتبت اللجنة عبر حسابها في تويتر: "قرار تأديبي لإيقاف لاعب كرة القدم بنادي الخليج حسين آل زين الدين لمدة 4 سنوات"، مرفقة بيانا تفصيليا عن الحادثة، وسيكون القرار قابلاً للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ اصدار اللجنة للقرار، في حين تنازل اللاعب عن حقه في فتح العينة B.