إدارة هجر تقيل مدربها ديمول.. وتعيّن الجنوبي

أعلنت إدارة هجر، متذيل ترتيب دوري المحترفين السعودي، عن فسخ التعاقد المدرب ستيفان ديمول من منصبه وتعيين اللاعب السابق عبدالله الجنوبي بدلاً منه.

وقال النادي الأحسائي في بيان له على موقعه الرسمي: سعت إدارة النادي إلى توفير جميع احتياجات ديمول ومنها معسكر إعدادي في قطر وجلب 6 لاعبين أجانب ومحليين بطلب منه. وأتبع: وضعت إدارة النادي ثقتها في المدرب عبدالله الجنوبي الذي عمل في قطاع الفئات السنية خلال المواسم الماضية، كما كان مساعداً للمدرب ومدرباً مؤقتاً في فترات سابقة.

وحل ديمول بديلاً عن الصربي نيبوشا الذي أقالته إدارة النادي في فترة سابقة من الموسم.

