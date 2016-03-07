الاتحاد السعودي يضم القريني إلى عضوية المكتب التنفيذي

رفض مجلس اتحاد الكرة السعودي اعتذار عدنان المعيبد المتحدث الرسمي واستمراره في منصبه، والموافقة على انضمام سلمان القريني إلى عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد، كذلك المصادقة على تنصيب فيصل أبوخلف نائبا لرئيس غرفة فض المنازعات، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس الادارة برئاسة أحمد عيد، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.

وتم خلال الاجتماع أيضا، إطلاع المجلس على الخطة الفنية للمنتخبات الوطنية حتى مونديال 2022 والتي قدمها رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السيد فان يان وينكل، حيث تم منح أعضاء المجلس فترة زمنية لإبداء مرئياتهم على الخطة الفنية تمهيداً للبدء بتنفيذها.

كما تمت الموافقة على عقد اجتماع لمجلس إدارة رابطة دوري المحترفين يوم العاشر من أبريل المقبل، وتكليف العضو المهندس عبدالعزيز القرينيس كممثل للمجلس في اجتماعات مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين، كذلك تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية "العادية" للاتحاد يوم الـ28 من يوليو المقبل، والاطلاع على التقرير المقدم من قبل صالح أبو نخاع المشرف العام على المنتخب الأولمبي عن أسباب خروج الأخضر من بطولة كأس آسيا للمنتخبات.

