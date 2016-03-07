الباطن في مهمة تكرار المغامرة التاريخية

يسعى الباطن إلى تكرار مغامرته التاريخية في النسخة السابقة من كأس الملك، عندما يحل ضيفاً على الحزم منافسه في دوري الدرجة الأولى السعودي ضمن مباريات الدور ثمن النهائي.

ووصل الباطن إلى ربع نهائي النسخة الماضية لأول مرة في تاريخه، قبل أن يقصيه النصر بصعوبة بهدف أدريان ميرزفيسكي، ويصل الأصفر بعد ذلك إلى المباراة النهائية.

وسبق للفريقن أن التقيا في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم ضمن منافسات الأسبوع 14 وانتهت بفوز الباطن 3-1.



ويعيش الحزم أوضاعاً سيئة هذا الموسم إذ يحتل المركز 12 برصيد 27 نقطة بعكس الباطن الذي يقدم موسماً استثنائياً وهو أحد الفرق المرشحة للصعود لدوري جميل لأول مرة في تاريخه إذ يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المجزل المتصدر قبل نهاية الدوري بست مراحل.



وتأهل الحزم إلى هذا الدور بعد إقصائه فريق الفتح في دور 32 بهدف نظيف سجله لاعبه فريد الحربي.



في حين وصل الباطن إلى هذا الدور بعد فوزه على القادسية في دور 32 3-2 سجلها فيصل عيادة "هدفين" وموسى حقوي وسجل للضيوف جيلبيرتو ماسينا وعبدالاله العامر.

