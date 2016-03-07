الشباب يعلن اتفاقه مع باهبري لـ3 مواسم

أعلن الشباب السعودي، عن اتفاقه مع هتان باهبري، لاعب اتحاد جدة المعار حالياً إلى نادي الخليج، في عقد احترافي يمتد إلى 3 سنوات.

وكتب النادي العاصمي عبر صفحته الرسمية في تويتر: "اتفقت إدارة النادي مع اللاعب هتان باهبري على توقيع عقد احتراف لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد".

وأكد باهبري الذي حل ضيفا لـ"في المرمى" على شاشة العربية قبل أيام قليلة مفاوضات العديد من الأندية التي ترغب في استقطابه وتمثيل صفوفها يأتي في مقدمتها الشباب، مدينا بالفضل الكبير لنادي الخليج الذي أظهره وقدم له الشيء الكثير".