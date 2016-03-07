بصاص: كيال أعاد الروح إلى لاعبي الأهلي

قدم مصطفى بصاص، لاعب أهلي جدة اعتذاره لزميله محمد العويس حارس الشباب، بعد تعرضه للاصابة أثر احتكاك غير مقصود بين اللاعبين خلال مواجهة فريقيهما التي كسبها الأهلي بثلاثة أهداف لواحد، مشيرا إلى أن عودة طارق كيال للإشراف على فريقه ساهمت بشكل كبير في اعادة الروح للاعبين وتصدر الفريق لترتيب الدوري السعودي.

وقال بصاص في حديث تلفزيوني بعد المباراة: "اعتذر لزميلي محمد العويس، أتمنى أن تكون اصابته بسيطة، ولم أكن قاصدا ايذاءه".

وزاد من أحرز هدفين في الشباك الشبابية: "حققنا الأهم وانتزعنا نقاط المباراة الكاملة، نأمل المواصلة على ذات المستوى فيما تبقى لنا من مواجهات، ولاننسى أن عودة الاداري الخبير طارق كيال ساهمت بشكل كبير في الروح التي تسببت بالفوز والصدارة".