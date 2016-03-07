دونيس: لم نوفق.. والقادسية أضاع الوقت

اعترف اليوناني جيورجيوس دونيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي انه لا يجد أي مبرر لتعادل فريقه سلبيا مع القادسية في الجولة التاسعة عشر من دوري المحترفين.

واعتذر دونيس لجماهير الفريق على هذا التعادل الذي يشبه الخسارة حيث قال :"بصراحة لا اجد مبررا أقدمه لجماهير الفريق على عدم تحقيق الفوز فالفريق قدم مباراة كبيرة وشن هجمات خطيرة على مرمى منافسه ولم يتمكن من التسجيل بسبب الحظ السيء وعدم التوفيق وقد اصف اللقاء امام القادسية بالمواجهة السيئة للفريق هذا الموسم".

وأضاف :"ارتكب اللاعبون أخطاء كثيرة كما ان الفريق المنافس تعمد إهدار الوقت بسبب السقوط المتكرر للاعبيه، وقد يكون الفريق عانى نوعا ما من غياب لاعبه كارلوس إدواردو الذي منعته الإصابة من المشاركة".