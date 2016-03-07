عشاء نصراوي يدعم النادي بمليوني ريال

قررت إدارة نادي النصر تحويل الدعم الذي تلقته البارحة، من بعض أعضاء شرف النادي لصالح فرق الفئات السنية وتسديد بعض مستحقات العاملين في النادي.

وكان بعض أعضاء شرف النادي العاصمي قد لبوا البارحة دعوة عشاء خاصة من الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز رئيس المكتب التنفيذي سابقا وعضو شرف النادي، وكان الحاضرون هم: فهد المشيقح، وعبد الله العمراني، سلمان المالك، محمد الساير، منصور الثواب، الأمير عبد العزيز بن تركي، الأمير محمد بن عبد العزيز بن تركي، فايز المعجل، محمد العمراني، فهد الطخيم وتركي المشيقح، إضافة إلى الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي.

وقدم المدعوون دعما مشتركا، وصل إلى مليوني ريال ستتلقاه إدارة النادي بعد يومين وقررت صرفه في مستحقات الأجهزة الفنية والإدارية في فرق الفئات السنية إضافة إلى العاملين في النادي

يذكر أن لقاء النصراويين البارحة لم يأخذ صفة الرسمية كاجتماع شرفي بل دعوة عشاء خاصة وجهها الأمير سيف الإسلام بن سعود لشخصيات نصراوية بشكل ودي.

يشار إلى أن نادي النصر بطل الدوري في الموسمين الماضيين يعاني ضائقة مالية منذ مطلع الموسم، حدت من تطلعاته في التعاقدات والمنافسات المحلية.

