الرابطة: قرار استئناف الاتحاد سيصدر قبل نهاية الجولة 20

أكدت رابطة دوري المحترفين السعودي، على دراسة القرار الذي تمت إحالته إليها من قبل لجنة الاستئناف بشأن الاحتجاج الذي تقدم به اتحاد جدة بكافة جوانبه النظامية والقانونية، وأشارت إلى أن ذلك سيستغرق أياما عدة ولن تصدر قرارها الأخير حيال ذلك قبل نهاية الجولة العشرين من مسابقة الدوري.

وكانت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة السعودي قد قررت إحالة احتجاج اتحاد جدة ضد القادسية بشأن إعادة اللقاء إلى رابطة المحترفين، حيث نقضت اللجنة ذاتها القرار الصادر من قبل لجنة المسابقات بتثبيت النتيجة مبررة ذلك بعدم اختصاصها، في الوقت الذي أكدت فيه رابطة دوري المحترفين استلامها للقرار.

وكان النادي الجداوي قد تقدم بخطاب احتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، طالب من خلاله بإعادة لعب مباراة القادسية ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، بعدما منح الحكم تركي الخضير لاعب الخصم بطاقتين صفراوين غير متبوعتين بالبطاقة الحمراء كما ينص عليه قانون اللعبة، قبل أن يستدرك الحكم خطأه بعد مواصلة اللاعب مع فريقه لعدة دقائق.