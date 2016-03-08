الفتح يستنكر تصريحات رئيس الفيصلي

أصدر نادي الفتح بياناً رسمياً يستنكر فيه تصريح فهد المدلج، رئيس الفيصلي، الذي انتقد شكري الحنفوش حكم مباراة فريق الأخير مع النصر، قبل ربط الأحداث بمواجهة الفتح مع ناديه خلال الجولة المقبلة.

وقال المدلج حينها: الحنفوش وهو من الأحساء، والفيصلي سيلعب في الجولة القادمة مع الفتح في الأحساء، يثير الشكوك. ورد أحمد الرائد رئيس النادي الأحسائي: يؤكد المجلس رفضه التام لإقحام اسم نادي الفتح من خلال الهمز و اللمز لمثل هذه التصاريح التي لا تمت بالتنافس الشريف بصلة ولا بنزاهة الرياضة السعودية والحكم السعودي و أن مثل هذه الأمور تعدت مسألة سوء النية و وصل الحد للتجريم و التحريض و هذا أمر نرفضه إطلاقاً مؤكدين في الوقت نفسه بأننا سنفتح ملفاً في المطالبة عن حقوق النادي من خلال رفع شكوى رسمية لجهة الاختصاص بالاتحاد السعودي ضد رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي ، و ذلك من أجل الحفاظ على حقوق النادي الأدبية و المعنوية ، لمنع مثل تلك التصاريح التي تُذكر فقط من أجل تأجيج الرأي العام و رمي الأخطاء و التقصير على من يعمل ويشارك في رقي و تقدم كرة القدم و باقي اللألعاب الرياضية في وطننا الغالي على الجميع ".

وكان شكري الحنفوش قد طرد لاعبي الفيصلي أبيل كامارا ومحمد سالم من مباراة النصر التي انتهت بالتعادل 2-2

