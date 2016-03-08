مايغا: أنا مهاجم صريح.. والفريدي لاعبي المفضل

اعترف المالي موديبو مايغا، مهاجم النصر، أنه احتاج وقتاً طويلاً للتأقلم مع فريقه والدوري السعودي بشكل كامل عقب حضوره من ويست هام يونايتد الإنجليزي، مشيراً إلى أنه ما زال يفضل اللعب داخل الصندوق كمهاجم صريح.

وقال مايغا لـ"العربية.نت": بالنسبة لي النصر كان تحدياً جديداً ويختلف عن الدوري الإنجليزي، وبالرغم من الاختلافات الكبيرة بينهما، لكن الدوري السعودي لا يمكن التنبؤ بنتيجة أي مباراة تُلعب فيه، أي فريق قادر على تحقيق الفوز على خصمه.

وعن بروزه السريع ثم تراجع مستواه، أجاب: سجلت الكثير من الأهداف في مسابقة كأس ولي العهد وقدمت أداءً جيداً، لكن لا ننسى أن النصر يملك مهاجمين كبارا، كما أن حضوري من الدوري الإنجليزي صعب من مسألة تأقلمي مع الفريق والدوري بشكل عام، واحتجت وقتاً لأفهم ذلك وأتجاوزه.

وحول اللعب في الجناج كلاعب مهاجم، رد: لدينا مدرب جيد، وهو من يتخذ قرار مشاركتي على الأطراف أو كمهاجم صريح، لكن في الواقع أنا أفضل اللعب داخل المنطقة، وعن المدربين السابقين أجاب: لا يمكن الحديث عن التغييرات الفنية والمدربين، كل ما علينا فعله هو احترام عملهم.

وبين مايغا أنه وبقية لاعبي النصر يهدفون لتحقيق كأس الملك محلياً والتأهل الآسيوي، وقال: نركز بشكل كامل على كأس الملك والتأهل في دوري أبطال آسيا، وسيكون من الجيد بالنسبة لي على مستوى شخصي الحصول على لقب مع النصر.

وعن تقييمه للعبة الشعبية في السعودي، أجاب: قال لي وكيل أعمالي إن المستوى الفني في الدوري السعودي جيد للغاية ويملك مشجعين رائعين، وصدقاً هذا ما وجدته عندما حضرت إلى البلاد.

واختار المهاجم المالي زميلاً واحداً يستمتع باللعب معه أكثر من البقية وفصّل: أستمتع باللعب مع جميع اللاعبين في النصر، لكن اللعب مع أحمد الفريدي يعجبني أكثر من البقية.

وشارك المالي مايغا مع النصر في 13 مباراة دورية سجل خلالها 3 أهداف، كما أحرز هدف النصر الوحيد في شباك بونيودكور الأوزبكي في مباراة الإياب، وسجل 3 أهداف في شباك النهضة بكأس ولي العهد، وهدفين بمرمى الشعلة بكأس الملك.