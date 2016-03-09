مباريات الدور الثاني تحفظ هدف الثنيان ودوري النصر

تحفظ ذاكرة مباريات الدور الثاني بين الهلال والنصر أحداثاً لا تنسى، آخرها تتويج النصر ببطولة الدوري الموسم الماضي بعد فوزه على الهلال بهدف، وفي الموسم الذي سبقه كان النصر بحاجة إلى الفوز ليضمن اللقب، لكن الأزرق هزمه الهزيمة الوحيدة في موسمه 4-3.

أبرز ما تستحضره الذاكرة هو هدف يوسف الثنيان في الديربي الذي لعب شهر أبريل 1996، وحينها أحرز قائد الأزرق السابق هدفاً تاريخياً في شباك مضحي الدوسري، اختاره الاتحاد الآسيوي كهدف الشهر في القارة الصفراء، وحينها عاد الأصفر إلى التعادل والتقدم بهدفي محسين الجمعان ويوسف فوفانا، إلا أن خالد التيماوي أعاد النتيجة إلى التعادل بضربة رأس رائعة.

وبهدفه الذي أحرزه في شباك محمد الدعيع في لقاء الدور الثاني بين الفريقين من موسم 1999-2000 من ركلة جزاء، بات أحمد بهجا اللاعب الوحيد الذي أحرز أهدافاً في شباك جميع الفريقين، بعدما سجل قبلها بخمسة مواسم هدفاً في شباك مضحي الدوسري حارس النصر في موسم 1994-1995.

وبالحديث عن محمد الدعيع الذي خاض أول ديربي مع الأزرق أمام الغريم التقليدي موسم 1999-2000، فبقي 4 مواسم دون أن يسجل أي لاعب من لاعبين النصر المحليين هدفاَ في شباكه، قبل أن يحرز إبراهيم ماطر هدفاً في مباراة الفريقين في الدور الثاني من موسم 2003-2004، حيث سجل في مرماه كل من البرازيلي جونيور ومواطنه كاريوكا والمهدي بن سليمان وروك بوسكاب وأحمد بهجا.

وبين مباراتي الدور الثاني من موسم 2003-2004، و 2009-2010 بقي النصر 11 مباراة دون تحقيق أي فوز على غريمه الهلال، حتى فاز عليه في ديسمبر 2009 بهدفي عبدالله القرني ومحمد السهلاوي، وحينها فاز الهلال 7 مرات فيما كان التعادل نتيجة 4 مواجهات.

ويعتبر ياسر القحطاني هداف الهلال في مرمى النصر بين اللاعبين الحاليين بتسجيله 6 أهداف دورية، 4 منها أتت في مباريات الدور الثاني، حيث بدأها في شباك محمد خوجلي في موسم 2005-2006، وفي مباراة الدور الثاني من موسم 2007-2008 سجل هدفاً في شباك محمد شريفي، وفي الموسم اللاحق أحرز هدف الهلال في مرمى خالد راضي، وفي أحد أبرز مبارياتهم في الآونة الأخيرة سجل هدفاً بالرأس في مرمى عبدالله العنزي بالمباراة التي انتهت 4-3 للأزرق، أما محمد السهلاوي الذي سجل 10 أهداف في الدوري بمرمى الهلال فكانت حصيلته تشابه القحطاني بعدما سجل هدفاً في شباك محمد الدعيع بموسم 2009-2010، وآخر في مرمى عبدالله سديري في موسم 2012-2013، وفي شباك فايز السبيعي في موسم 2013-2014، والهدف الذي أكد تتويج النصر ببطولة الموسم الماضي في مرمى خالد شراحيلي.