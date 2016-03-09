الهلال والنصر.. قمة الطموحات المتباينة

تتجه الأنظار يوم الخميس صوب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والذي سيحتضن قمة المرحلة 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين بين الهلال وغريمه التقليدي النصر.

ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة على جدول الترتيب ومتشابهة في الوقت الحالي، فالهلال يبحث عن استعادة توازنه والعودة إلى الانتصارات التي ستجعله منافساً على لقب الدوري والنصر لمداواة جراحه وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

وفقد الهلال نغمة الانتصارات في المراحل الثلاث الأخيرة، والتي ساهمت في ابتعاده عن الصدارة لصالح الأهلي في المرحلة السابقة عقب تعادله أمام القادسية وفوز منافسه على الشباب 3-صفر.

ويعلم اليوناني دونيس أن الخسارة ستضعف آمال فريقه في الحصول على لقب الدوري الغائب عن الخزانة الزرقاء في الأربعة مواسم الماضية، في حين أن الفوز سيعيده بقوة إلى المنافسة على البطولة.

وتنفس دونيس الصعداء بعد تأكد جاهزية مدافعه البرازيلي ديغاو الغائب عن الفريق في الأربع مباريات الماضية، في حين أنه لن يكون بإمكانه الاستعانة بخدمات الثنائي نواف العابد والمدافع محمد جحفلي، بسبب عدم اكتمال شفائهما من الاصابة.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 41 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر الأهلي ونقطة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.

وفي المقابل يدخل النصر المباراة بدون ضغوطات على عكس الموسمين الماضيين كون بطل الدوري في النسختين الماضيتين فقد آماله في الحصول على اللقب لابتعاده عن المتصدر بفارق 18 نقطة، إذ يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وقدم النصر هذا الموسم أداءً متذبذباً، إذ إن الفريق فاز في 5 لقاءات فقط وخسر 4 وتعادل في 10 مباريات.

ولم يعرف النصر طعم الفوز في المباريات في الخمس مباريات الأخيرة، إذ إن آخر انتصار حققه أصفر العاصمة كان على حساب هجر 1-صفر في المرحلة 14.

ويأمل النصراويون أن يعيد الإسباني كانيدا فريقهم إلى جادة الانتصارات بعد استلامه الدفة للفريق خلفاً للإيطالي كانافارو المقال بسبب سوء النتائج.

ونجح كانيدا في تحقيق أول ثلاث نقاط له مع النصر حينما قاده للفوز على بونيودكور الأوزبكي في طشقند 1-صفر في دوري أبطال آسيا، إلا أنه فشل في تحقيق فوز في متناول يده على حساب الفيصلي في المرحلة السابقة بعدما لعب خصمهم بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 39 ليكتفي بالخروج متعادلا .2-2



وسيدخل كانيدا المباراة بالتشكيلة الاساسية والتي أراح نصفها في مباراة الفيصلي إذ سيعود الحارس عبدالله العنزي والمدافع البحريني محمد حسين وخالد الغامدي ومحمد السهلاوي وإبراهيم غالب بالإضافة إلى البولندي أدريان ميرزفسكي.



